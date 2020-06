Bewaffneter Überfall auf Waldkirchener Restaurant

In Waldkirchen im Kreis Freyung-Grafenau hat ein Mann am Sonntagabend ein Restaurant überfallen. Mit einer vorgehaltenen Pistole forderte er Geld. Anschließend flüchtete er ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Fahndung bislang erfolglos

Der Bewaffnete hatte das indische Restaurant in der Jahnstraße gegen 18.15 Uhr betreten. Nachdem es ihm nicht gelang an Geld zu kommen, lief er davon. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden, meldet die Polizei und sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Kripo Passau

Der Mann wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er ist etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Hose und einem Pullover. Dieser hatte ein schwarz-rotes Symbol auf der Brustseite. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Passau wenden: 0851/95110.