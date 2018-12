03.12.2018, 17:41 Uhr

Bewaffneter Tankstellenüberfall in Schweinfurt

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Schweinfurt überfallen. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen, so die Polizei. Er konnte mit der Beute fliehen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.