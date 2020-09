Bewaffneter Tankstellenüberfall im Oberallgäu - Täter flüchtig

Gestern Abend kurz vor 20 Uhr wurde eine Tankstelle im Weitnauer Ortsteil Hofen überfallen. Der bislang unbekannte Täter bedrohte eine Kassiererin mit einer Waffe und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Täter tankte kurz vor Geschäftsschluss und ging anschließend an die Kasse. Dort bedrohte er die 22-jährige Kassiererin mit einer Kurzwaffe und forderte sie auf, ihm Geld auszuhändigen, was dann erfolgte.

Großangelegte Fahndung

Der Mann floh mit dem Wagen auf die nahegelegene B12 in Richtung Isny. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit rund 30 Beamten aus Bayern und Baden-Württemberg war bislang erfolglos. Die Kripo sucht nach einem etwa 40-jährigen Mann von kräftiger Statur. Er trug unter anderem eine auffällige schwarze Jacke mit jeweils drei Streifen an den Ärmeln und am Rücken. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen VW Passat mit einem Neu-Ulmer Kennzeichen. Das Kennzeichen war am Mittwoch, 16.09., von einem anderen Fahrzeug entwendet worden. Im Wagen saß eine zweite Person, von der aber keine Beschreibung vorliegt. Derzeit werden die Videoaufnahmen der Tankstelle ausgewertet. Die Kripo bittet Zeugen, die den dunklen VW Passat gesehen oder sonstige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben, um Hinweise.