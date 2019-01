In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter die bedrohliche Figur in einem fremden Garten in Thiersheim im Landkreis Wunsiedel aufgebaut. Der 24-Jährige Anwohner fühlte sich von dem mit einem Messer ausgestattete Schneemann bedroht. Nun ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Hausfriedensbruchs.