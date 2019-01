Bewaffneter Schneemann in Garten entdeckt

Ein bewaffneter Schneemann hat im oberfränkischen Thiersheim (Lkrs. Wunsiedel) für Beunruhigung gesorgt. Ein Mann entdeckte ihn in seinem Garten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Figur habe ein Messer in der Hand gehabt und wurde über Nacht in dem Garten gebaut. Der 24-jährige Anwohner fühlte sich dadurch bedroht und rief deshalb die Polizei. Er erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung. Die Polizei Marktredwitz ermittelt.