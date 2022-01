Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Sulzbach-Rosenberg

Unbekannte haben am Donnerstag, 27. Januar eine Tankstelle in Sulzbach-Rosenberg überfallen und Bargeld im oberen dreistelligen Bereich erbeutet.

Unter vorgehaltener Waffe Bargeld erpresst

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz heute (28.01.) mitteilte, betraten zwei maskierte Männer die Tankstelle und zwangen die Kassiererin unter vorgehaltener Waffe die Kasse zu öffnen. Das darin befindliche Bargeld nahmen sie an sich, anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Ortsausgang bzw. in Richtung der Bundesstraße 85. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos, daher sucht Polizei jetzt nach Zeugen.

Polizei fahndet nach zwei jungen Männern

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sind schätzungsweise 20 Jahre alt, schlank und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß.

Einer der Männer trug eine Brille und sprach hochdeutsch. Er ist Rechtshänder und trug beim Überfall eine schwarze Wollmütze, einen grauen Pullover mit rotem Aufdruck, eine schwarze Hose der Marke Adidas und rote Handschuhe mit weißem Aufdruck. Dazu trug der Mann weiße Turnschuhe und eine schwarze FFP2-Maske. Der zweite Täter trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze, einen weißen Kapuzenpullover mit Aufdruck und eine blaue Hose, dazu helle Turnschuhe und eine dunkle Maske. Auch er wird als Rechtshänder beschrieben.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr im Bereich der Nürnberger Straße in Sulzbach-Rosenberg und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen, die ein verdächtiges, am Wiesenrand im Bereich der Carl-von-Ossietzky-Straße geparktes Fahrzeug oder Personen gesehen haben. "Jeder noch so kleine Hinweis kann von Bedeutung sein", so die Polizei.