vor 25 Minuten

Bewaffneter Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Lohr am Main

In einer Bankfiliale in der Oberen Brückenstraße in Lohr am Main hat ein bislang Unbekannter einen Raubüberfall begangen. Der Täter ist in Richtung Main geflohen, so die Polizei. Achtung: Er könnte bewaffnet sein.