Bewaffneter Raubüberfall auf Asylbewerberunterkunft

Auf ein Asylbewerberheim in Ergolding bei Landshut wurde in den Morgenstunden ein bewaffneter Raubüberfall verübt. Die Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos. Opfer wurde unter anderem ein Ehepaar mit einem Kleinkind, so ein Polizeisprecher am Vormittag.

Bewohner mit Messern bedroht

Die jungen Täter drangen den Angaben zufolge gegen 04.30 Uhr zunächst gewaltsam über die Eingangstüre einer dezentralen Unterkunft für Asylbewerber ein. Anschließend drangen die drei Männer in mindestens drei Zimmer ein, bedrohten die Bewohner mit Küchenmessern und raubten dort jeweils kleinere Bargeldbeträge. Laut Polizei insgesamt eine niedrige dreistellige Summe.

Wohl kein ausländerfeindlicher Hintergrund

Nach der Tat konnten die Täter unerkannt zu Fuß in ein naheliegendes Maisfeld entkommen. Die Kriminalpolizei Landshut übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise. Nach aktuellem Stand gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Überfall einen ausländerfeindlichen Hintergrund hatte.

Hinweise erbeten

Die drei unmaskierten Männer werden alle auf etwa 1.75 Meter bis 1,80 Meter geschätzt, sind schlank, bekleidet waren sie mit schwarzen Kapuzenpullis. Alle drei sind Bartträger, sprachen Englisch mit Akzent, nach Angaben der Opfer könnten die Männer arabischer Herkunft sein. Weder das Ehepaar mit Kleinkind noch die übrigen Bewohner wurden bei dem Überfall äußerlich verletzt. Sie wurden jedoch vorsorglich von einem Rettungsdienst betreut.