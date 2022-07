Bewaffneter Mann überfällt Bankfiliale im Landkreis Passau

In Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau hat ein Mann eine Bankfiliale überfallen. Er bedrohte einen Bankangestellten mit vorgehaltener Waffe, forderte Geld und flüchtete aus der Filiale in Richtung Ortsmitte. Die Polizei fahndet nach dem Mann.