Bewaffnete Raubüberfälle in Regensburg und Schwarzach

In der Oberpfalz und in Niederbayern haben sich am Freitagabend zwei bewaffnete Raubüberfälle ereignet. In Regensburg wurde laut Polizei ein Pizzalieferdienst beraubt. In Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen haben zwei Unbekannte eine Person in einem Park überfallen.

Pizzalieferdienst in Regensburg ausgeraubt

Am Regensburger Theodor-Heuss-Platz forderten die Maskierten von dem Angestellten des Pizzalieferdienstes unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag aus der Kasse flüchteten sie zu Fuß, beziehungsweise mit einem Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos, so die Polizei.

Auch am Samstag gab es keine neuen Hinweise, teilte ein Sprecher auf Anfrage des BR mit. Der 26-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die Beschreibung der Täter

Einer der Täter ist etwa 180 Zentimeter groß, kräftig und trug braun-blaue Sneaker, eine hellblaue Hose und eine olivgrüne Jacke mit Kapuze. Außerdem hatte er eine schwarze FFP2-Maske um und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Der zweite Unbekannte ist ebenfalls 180 Zentimeter groß, trug schwarze Schuhe, eine dunkelblaue Hose, eine dunkelbaue Jacke und eine schwarze Mütze.

Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Bewaffnete überfallen Opfer in Schwarzach

Ein weiterer bewaffneter Raubüberfall hat sich Freitagnacht gegen 22.30 Uhr in Schwarzach im Kreis Straubing-Bogen ereignet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern mitteilt, haben zwei bewaffnete Täter eine Privatperson in einem Park überfallen und Bargeld erbeutet. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Die Unbekannten flüchteten zu Fuß. Auch hier verlief eine sofort eingeleitete Fahndung bislang ohne Erfolg. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Raubüberfälle in keinen Zusammenhang stehen. Man habe diesbezüglich keine Anhaltspunkte, hieß es. Nach dem Raubüberfall in Schwarzach hatte die Polizei die Bevölkerung gewarnt, keine Anhalter mitzunehmen.