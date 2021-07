Bewässerung: Zehn Millionen Euro für Spalter Hügelland

Über Wassermangel muss Bayern insgesamt nicht klagen. Doch das blaue Gold ist ungerecht verteilt: Der Norden Bayerns hat besonders mit Trockenheit zu kämpfen. Mit 40 Millionen Euro fördert das Bayerische Umweltministerium deswegen vier Pilotprojekte zur Bewässerung. Eines dieser Pilotprojekte liegt im mittelfränkischen Spalter Hügelland. Durch die Unterstützung mit zehn Millionen Euro sollen die Sonderkulturen, die dort die Landschaft prägen, bewahrt werden, sagte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW), beim Startschuss für das Pilotprojekt in Spalt. Die extreme Trockenheit macht den Hopfen- und Kirschbauern im Spalter Hügelland seit Jahren zu schaffen.

Wasser aus der Rezat soll in Brunnen gespeichert werden

Nun haben sich 70 Landwirte und fünf Kommunen im Wasserverband Unteres Rezattal zusammengeschlossen, um zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg ein Bewässerungssystem für Hopfen und Kirschen aufzubauen. Dafür soll Wasser aus der Schwäbischen Rezat in mehreren Brunnen bei Mauk im Landkreis Roth gespeichert werden, erklärt Volker Siebel vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg. Dieses Wasser werde über ein Leitungssystem zunächst rund 210 Hektar Fläche mit Wasser versorgen. Später sollen sogar 400 Hektar Anbaufläche an das Bewässerungssystem angeschlossen werden.

Wasser ist "wertvolle Ressource"

Zudem werde künftig Starkregen in Überschussbecken gesammelt und mit für die Bewässerung verwendet, heißt es. Nach der Förderzusage beginnt der Wasserverband Unteres Rezattal mit dem Bau des Systems. "Nach meiner Vorstellung fließt in drei Jahren das Wasser. Aber das ist sehr ambitioniert", erklärt Frank Braun, Vorsitzender der Hopfenverwertungsgesellschaft Spalt. "Der Anbau von Sonderkulturen reitet seit Jahren auf der Rasierklinge", so Braun weiter. Der Klimawandel verschärfe die Situation. Auch Umweltminister Glauber appelliert: "Es muss in die Köpfe, dass Wasser eine sehr wertvolle Ressource ist."