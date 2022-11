> Bewährungsstrafen für Münchner Polizisten

Bewährungsstrafen für Münchner Polizisten

Ein Jahr und acht Monate auf Bewährung: So lautet das Urteil gegen zwei Polizisten aus München. Der Fall steht in Verbindung mit einem großen Skandal in der Münchner Polizeigeschichte. Die Männer hatten Unschuldige verfolgt und gelogen.