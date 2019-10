Bewährungsstrafe wegen rechtsgerichteter Beiträge auf Twitter

In der Anklageschrift ist dem 53-Jährigen Volksverhetzung in vier Fällen vorgeworfen worden. Verurteilt wurde der Mann zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung in drei Fällen, das hat das Amtsgericht Augsburg mitgeteilt. Der Angeklagte hat nach Informationen der Gerichts "rechtsgerichtete" Tweeds veröffentlicht. So soll er zum Beispiel ein Bild mit zwei kopftuchtragenden Frauen mit den Worten kommentiert haben: "Diese zwei auf dem Foto stinken übrigens nach Schweiß und Knoblauch. Pfui Teufel."

Angeklagter war vorbestraft - aber nicht wegen Hass-Tweets

Die Strafe gegen den 53-Jährigen fiel laut Gericht deshalb so hoch aus, weil der Mann vorbestraft war. Bei den Vorstrafen ging es laut einem Gerichtssprecher aber um völlig andere Straftaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.