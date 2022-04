Bewährungsstrafe im Prozess um verendete Rinder in Erlbach

Im Prozess um Tierquälerei in Ansbach ist der 44 Jahre alte Landwirt zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Zudem darf der Mann nie mehr landwirtschaftliche Nutztiere halten. Das Gericht in Ansbach sah es als erwiesen an, dass der Landwirt über einen längeren Zeitraum seine Tiere vernachlässigt und somit zum Teil getötet hat. Mit dem Aussetzen zur Bewährung folgte das Gericht der Argumentation der Verteidigung. Diese hatte auch eine Geldstrafe in Betracht gezogen. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und 9 Monate Haft ohne Bewährung gefordert.

Im Prozess war zuvor ein psychiatrischer Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass der Angeklagte vermindert schuldfähig ist. Der Mann habe unter Depressionen gelitten und es krankheitsbedingt nicht geschafft, sich Hilfe zu holen. Er habe sich übernommen und sei mit seiner Arbeit überfordert gewesen. So sei es zu der Vernachlässigung der mehr als 200 Mastrinder im Neusitzer Ortsteil Erlbach (Lkr. Ansbach) gekommen.

Unvorstellbar schlimme Zustände im Stall

Eine Tierärztin des Veterinäramts, die beim Fund der Tiere vor Ort war, beschrieb die Situation in dem Stall als unvorstellbar. Vernachlässigte und ausgehungerte Rinder standen demnach zwischen Tierkadavern und teils skelettierten Tierkörpern.

Wie viele Rinder tatsächlich im Stall gewesen seien, sei letztlich nicht mehr feststellbar gewesen. In der Tierdatenbank seien 217 gemeldet gewesen. 57 waren noch am Leben, 160 waren beim Auffinden bereits tot. 18 mussten eingeschläfert werden.

Verweste Tierkörper im Stall

Ein weiterer Zeuge, der als Polizist bei der Entdeckung der Tiere dabei war, schilderte die Situation vor Ort als "krass". Die Rinder hatten seinen Worten zufolge mutmaßlich vor Hunger und Durst die Holzverkleidungen im Stall angefressen und wohl Kondenswasser von den Wänden geleckt und versucht, nach außen zu dringen. Die Kadaver seien zum Teil ineinander verwest gewesen.

Überforderung des Landwirts führte zu Vernachlässigung der Tiere

Begonnen hatte der Prozess mit einer Einlassung durch den Verteidiger des Landwirts. Darin räumte der Verteidiger ein, dass der Angeklagte seine mehr als 200 Mastrinder vernachlässigt hatte. Familiäre Probleme und die Corona-Pandemie sorgten bei dem heute 44 Jahre alten Mann demnach zu Überforderung. Wirtschaftliche Sorgen, fehlende Fleisch-Absatzmöglichkeiten wegen der geschlossenen Gastronomie und ein unbewältigter Generationenkonflikt setzten demnach eine Abwärtsspirale aus Antriebslosigkeit und Alkoholkonsum in Gang, sodass der Landwirt die Tiere über einen längeren Zeitraum nicht mehr angemessen versorgte.

Verteidiger: Entdeckung der unhaltbaren Zustände wie Befreiung

Die Entdeckung der Zustände auf dem Mastbetrieb im Neusitzer Ortsteil Erlbach (Lkr. Ansbach) im Mai 2021 sei letztlich eine Befreiung für ihn gewesen. Der Angeklagte, der inzwischen in psychologischer Behandlung sei, bedauere, sich nicht früher Hilfe geholt und so das Leid der Tiere verursacht zu haben.