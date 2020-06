Bewährungsstrafe für Wolbergs im Regensburger Korruptionsprozess

Joachim Wolbergs konnte die Korruptionsvorwürfe in Zusammenhang mit hohen Wahlkampfspenden aus der Immobilienbranche nicht vollständig ausräumen: Er ist heute vom Landgericht Regensburg wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Wolbergs erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Von den übrigen Vorwürfen wurde der frühere SPD-Politiker freigesprochen. Er war wegen Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Untreue angeklagt.

Mit Wolbergs saß noch ein Immobilienunternehmer auf der Anklagebank, unter anderem wegen Bestechung. Dafür erhielt er eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen, insgesamt 63.000 Euro. Ein anderer Immobilienunternehmer hatte bereits eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage akzeptiert.

Immobilienunternehmer wegen Bestechung verurteilt

Das Verfahren gegen den dritten Mitangeklagten war abgetrennt worden. Er wurde zu einer Geldstrafe wegen Bestechung verurteilt. Die Verurteilung Wolbergs' wegen Bestechlichkeit heute hat mit einem Bauprojekt dieses Unternehmers zu tun.

Von ihm hatte Wolbergs auch nach der Wahl 75.000 Euro für seinen damaligen SPD-Ortsverein bekommen. Als OB unterstützte er ein Wohngebiet-Projekt des Unternehmers.

Für die weiteren Spenden im Zusammenhang mit dem zuletzt noch mitangeklagten Immobilienunternehmer wurde Wolbergs dagegen freigesprochen. Von ihm hatte Wolbergs nur vor seiner Wahl Spenden in Höhe von 80.000 Euro bekommen. Mit Zeitpunkt des Amtsantritts habe sich die Situation geändert, sagte der Vorsitzende Richter.

Richter: Hohe Spenden vor der Wahl nicht zu beanstanden

Vor der Wahl seien die hohen Summen nicht zu beanstanden, da sie in Regensburg auch bei der konkurrierenden CSU üblich waren. Das habe man zu Gunsten Wolbergs berücksichtigt. Allerdings könne eine Straftat nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass Andere das auch machen würden und dafür nicht bestraft werden, so der Vorsitzende Richter.

Wolbergs könnte Pensionsansprüche verlieren

Wolbergs nahm das Urteil ohne jede Regung in sich versunken zur Kenntnis und wirkte während der weiteren Begründung des Urteils enttäuscht. Er verließ den Saal wortlos. Wird das Urteil rechtskräftig, wird Wolbergs nach Abschluss des Diziplinarverfahrens der Landesanwaltschaft seine Pensionsansprüche aus seiner Oberbürgermeister-Zeit verlieren. Das wäre schon bei einem halben Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung wegen Bestechlichkeit automatisch der Fall.

Wolbergs' Verteidiger Peter Witting kündigte an, in Revision gehen zu wollen. "Ich kann das Urteil so nicht akzeptieren", sagte Witting. Urteil und Urteilsbegründung bezeichnete er als "niederschmetternd".