Bewährungsstrafe für tödlichen Jagdunfall bei Nittenau gefordert

Plädoyers im Prozess um den tödlichen Schuss auf ein vorbeifahrendes Auto auf der B16 bei Nittenau: Der Staatsanwalt fordert für den angeklagten Jäger eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung des Beifahrers. Zusätzlich soll er jeweils 10.000 Euro an Vater und Mutter des Getöteten zahlen, sowie weitere 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Der Verteidiger des Jägers plädierte auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten wegen fahrlässiger Tötung, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. "Wir haben es hier mit einem gebrochenen Mann zu tun", sagte der Rechtsanwalt. Es handele sich um ein Unglück, tragischer könne es nicht kommen. Der Verteidiger geht davon aus, dass es zum Zeitpunkt der Schussabgabe ein "Augenblicksversagen" bei dem Jäger gab "ähnlich wenn man ein Stoppschild überfährt".

Für den Getöteten sei es ein "Unglück" gewesen, nicht aber für den Angeklagten, sagte der Staatsanwalt in Richtung der Verteidigung und der Medien. Der Jäger habe einen direkten Schuss auf eine vielbefahrene Bundesstraße abgegeben. Der 46 Jahre alte Angeklagte habe eine Vielzahl an Pflichtverletzungen begangen.

Jagd mangelhaft organisiert

So sei die Planung der Drückjagd "fehlerbehaftet", weil das Maisfeld nicht oder nur schwer geeignet gewesen sei für eine solche Jagd. Zudem sei die Jagd mangelhaft organisiert gewesen, weil eine angrenzende Straße (Nittenauer Straße) auf der anderen Seite des Maisfeldes nur unzureichend mit einem Auto mit Warnblinkanlage und einem Baustellenschild abgesperrt gewesen sein.

Bei der Schussabgabe sei der Winkel "viel zu flach" gewesen, sodass der Kugelfang nicht ausreichend war. Der Sicherheitsradius war demnach um ein Vielfaches überschritten, "der Schuss ging direkt auf die B16", so der Staatsanwalt. Der Schusssektor sei nicht eingehalten worden, zudem sei der konkrete Verkehrsfluss auf der B16 nicht sichtbar gewesen.

Der Staatsanwalt rechtfertigte auch, dass die Tat vor einer Strafkammer am Landgericht verhandelt wurde. Er führt das auf eine "hohe öffentliche Bedeutung" und ein "überregionales Interesse" zurück. Mit einem Strafbefehl wären sowohl beim Angeklagten, als auch bei den Eltern Unsicherheiten geblieben, ob der Jäger nun Schuld sei oder nicht. Das hätte nur mit einem öffentlichen Prozess geklärt werden können.

Eltern des Getöteten als Nebenkläger

Die Eltern des getöteten Beifahrers sind Nebenkläger in dem Prozess. Ihr Anwalt forderte eine Geldauflage für den Jäger, die dem Angeklagten weh tun müsse. Ausgleich für den Verlust des Sohnes könne nur über Geld geschaffen werden. Der tödliche Schuss sei "angestachelt vom Jagdeifer" abgegeben worden, so der Rechtsanwalt. Die Eltern fordern einen deutlich höheren Schuldausgleich an sie, als die Staatsanwaltschaft fordert.

Geständnis unter Tränen

Der angeklagte Jäger erklärte in seinem letzten Wort, er könne "es sich nicht erklären, wie es zu dem Unfall gekommen sei".

"Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als diesen 12.8. nochmal von vorne beginnen zu können, dann hätte ich nein gesagt zu dieser Drückjagd." Angeklagter Jäger

Am ersten Prozesstag hatte er sich unter Tränen bei den Eltern des Getöteten entschuldigt. Es tue ihm unendlich leid, was passiert sei, so der 46-Jährige. Er habe versucht, sich in die Beteiligten hineinzuversetzen. Sowas müsse furchtbar sein, sagte der Jäger.

Erst vier Wochen nach der Jagd habe er erfahren, dass der 47-Jährige durch ein Projektil aus seinem Gewehr gestorben sei. Der erfahrene Jäger hat inzwischen alle Waffen abgegeben und will "auf keinen Fall mehr" jagen.

Verfahren soll zu mehr Vorsicht mahnen

Das Verfahren sei auch als Generalprävention zu sehen, denn die Regeln der Jagd reichten aus, so der Staatsanwalt. Sie müssten nur eingehalten werden.

"Wahrheit und Warnung sollten Ziel dieses Verfahrens sein." Staatsanwaltschaft Amberg

Der Staatsanwalt betonte: "Ich habe keine Zweifel, dass jeder Jäger künftig diese Regel nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sehr ernst nehmen wird." In Richtung des Jägers sagte er: "Wenn Sie diese Strafe durchgestanden haben, können Sie weiter mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen, dass das gelingt wünsche ich Ihnen".