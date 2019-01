Bewährungsstrafe für Immenreuther Bürgermeister

Der Bürgermeister von Immenreuth, Heinz Lorenz (CSU), ist vom Schöffengericht in Tirschenreuth zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in den angeklagten elf Fällen der Untreue schuldig ist. Gleichzeitig wurde die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Staatskasse fordert Geld zurück

Als Bewährungsauflage muss Lorenz 10.000 Euro an das SOS-Kinderdorf in Immenreuth zahlen. Zudem zieht die Staatskasse knapp 18.000 Euro von ihm ein. Die Summe resultiert aus dem Vorteil, den der heute 44-Jährige erlangte, als er sich - noch in seiner Funktion als Kämmerer der Gemeinde - Überstunden ausbezahlte.

Gemeinderat getäuscht

Die Hauptursache für die Taten sah das Gericht in einer Überforderung des früheren Kämmerers und späteren Bürgermeisters. Zudem habe er als junger, dynamischer Bürgermeister etwas erreichen wollen in seiner Gemeinde - und es habe auch Druck des Gemeinderates bestanden sowie eine angespannte Personalsituation in der Verwaltung.

Lorenz hatte unter anderem Erschließungsarbeiten eines Baugebietes in Auftrag gegeben, obwohl die Grundstücke noch gar nicht der Gemeinde gehörten. Dem Gemeinderat gegenüber hatte er aber mehrmals beteuert, dass alles "in trockenen Tüchern" sei. Damit habe er das Gremium in die Irre geführt, so der Richter. Das beauftragte Bauunternehmen machte bisher den Schaden von 54.000 Euro durch den Baustopp nicht geltend, da das Baugebiet noch erschlossen werden soll.

Bürgermeister zeigt sich einsichtig

Lorenz selbst gab zu, "massive Fehler" gemacht zu haben, die er "zutiefst bereue". Er habe der Gemeinde nie schaden wollen. Das Ausbezahlen der Überstunden sei eindeutig nicht zulässig gewesen, was er auch gewusst habe, so der Richter. Dass er Erschließungsbescheide nicht verschickt und die betreffenden Personen aufgefordert habe, Mahnungen der Gemeinde "wegzuschmeißen", sei auch der Überforderung geschuldet, so das Gericht. Dennoch habe er die Kassenverwalterin und den geschäftsleitenden Beamten "ganz gezielt getäuscht". Dass er Steuerschulden des SV Immenreuth aus der Gemeindekasse bezahlte, räumte Lorenz ebenfalls umfänglich ein.

Das Gericht hielt dem 44-Jährigen insgesamt zugute, dass sich der Vorteil für ihn persönlich "relativ in Grenzen" gehalten habe und dass nicht kriminelles Handeln der erste Grund für die Taten gewesen sei. So formuliert es auch der Verteidiger des Bürgermeisters, Sebastian Lehr: dass keinerlei kriminelle Energie da war, und "alles - zwar fehlerbehaftet – aber stets zum Vorteil der Gemeinde gewesen sei".