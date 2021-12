Bewährungsstrafe für betrügerische Medizinerin

Wegen Betrugs und Führens eines falschen Doktortitels hat das Landgericht Schwerin eine 42-Jährige am Freitag zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe gegen die Medizinerin, die auch Praxen im Landkreis Ansbach hatte, wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Zulassung als Vertragsärztin mit gefälschten Urkunden

Zu Beginn des Prozesses am Dienstag hatte die aus Kirgistan stammende Frau gestanden, mit gefälschten Urkunden die Zulassung als Vertragsärztin in Deutschland erschlichen zu haben. Laut Anklage betrog sie die Kassenärztlichen Vereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern um rund 837 000 Euro, die vor allem als Honorare für ärztliche Leistungen ausgezahlt wurden.

Praxen in Wieseth und Feuchtwangen

Die Frau, die nach eigenen Angaben in ihrer Heimat Medizin studiert hatte, betrieb seit 2014 nacheinander vier Praxen im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und später in Franken und zwar in Wieseth und in Feuchtwangen im Landkreis Ansbach. 2019 setzte sie sich ab. Im August 2021 wurde sie in Schweden verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mit Material von dpa