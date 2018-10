Bewährungsprobe für die neuen Oktoberfest-Sanitäter

Viele fragten sich, ob die Versorgung von einem der breiten Öffentlichkeit bislang kaum bekannten Sanitätsdienst aus München gleich gut organisiert werden kann wie vom Roten Kreuz gewohnte. Zumal der Zuschlag der Stadt München für die Wiesn-Sanitätsstation an den günstigeren privaten Bieter ging.

4.000 Patienten vor dem Endspurt am Wochenende

Das Zwischenfazit fällt positiv aus, bislang läuft alles gut. Gemessen am Vorjahr sind auch die Einsatzzahlen nahezu unverändert geblieben. Weil aber bisher 10 Prozent mehr Gäste auf der Münchner Theresienwiese feiern als 2017, stellen die Statistiker kurz vor Ende der Wiesenzeit einen leichten Rückgang an Behandlungsbedarf fest. Hauptgrund für Einsätze bleiben mit mehr 400 Fällen die Folgen zu starken Alkoholkonsums. Wie in den Vorjahren sind daneben zahlreiche Schnittverletzungen zu versorgen, insbesondere bei Frauen, die mit leichtem Schuhwerk, Sandalen oder Flipflops aufs Festgelände kommen und sich an Glasscherben schneiden. Rund 400 Patienten wurden wegen unklarer Diagnose oder zur Weiterbehandlung mit Sanitätswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Reibungslose Zusammenarbeit

Auch die Innenstadt-Kliniken, Universistätskliniken und der Dritte Orden sehen bei ihrer Zusammenarbeit mit dem Wiesn-Team der Aicher Ambulanz keinen Grund zur Kritik: Einige Notfallstationen berichten dabei von leicht gestiegenen Fallzahlen, aber nicht alle Häuser erfassen Notfälle überhaupt statistisch nach "Oktoberfest-Patienten versus sonstige". Aus Sicht der Kliniken spricht derzeit nichts für die im Vorfeld geäußerte Befürchtung, Patienten würden nun aus Gründen der Wirtschaftlichkeit vom privaten Sanitätsdienst schneller oder öfter als früher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht oder gar "abgeschoben".

Großer Aufwand für die Wiesnzeit

Mit zwölf Tragestaffeln sind die Sanitäter noch bis kommenden Montag im Einsatz auf dem Oktoberfest. Auch die Kliniken halten extra Personal für die 14 Tage Festzeit vor. Das Rotkreuz-Klinikum richtet sogar neben seiner Notfallambulanz jedes Jahr eine eigene "Task-Force" und eine medizinisch überwachte "Wiesn Station" ein, um angetrunkene und teils aggressive Oktoberfestgäste von den übrigen Notfallpatienten getrennt zu behandeln. Allein der finanzielle Aufwand dieser einen Klinik beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Der Einsatz auf der Wiesn endet am Sonntagabend, dann wird endgültig Bilanz gezogen. Aus heutiger Sicht wird dem neuen Wiesn-Sanitätsdienst Aicher Ambulanz dabei wohl ein guter Einstand gelingen.