Bevölkerungszahlen: Zuzug nach Bayern halbiert sich durch Corona

Die Corona-Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang der Zuzüge aus anderen Bundesländern und den Anrainerstaaten nach Bayern geführt. Die erschwerte Einreise wegen der Corona-Bestimmungen zeigt Wirkung.

Besonders deutlich könne man die Entwicklung an der Statistik zu den Wanderungsbewegungen der Bevölkerung ablesen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag im Landesamt für Statistik in Fürth bei der Vorstellung der Bevölkerungsentwicklung in Bayern.

Höhere Sterblichkeit in Tirschenreuth und Miesbach

Demnach zogen etwa 1.700 Personen aus anderen Bundesländern nach Bayern, aus dem Ausland kamen rund 27.600 Menschen hinzu. Die Zahlen seien aber nur halb so hoch wie im Vorjahr. Eine höhere Sterblichkeit ist laut dem Minister bislang nur in den Corona-Hotspots festzustellen. "Für das Frühjahr und den Frühsommer können wir klar feststellen, dass dort, wo die besonderen Hotspots waren, in den Landkreisen Tirschenreuth oder Miesbach, die Sterbezahlen über dem langjährigen Durchschnitt liegen", sagte der Politiker.

Dennoch: Bayerische Bevölkerung wächst weiter an

Insgesamt setzt sich laut Innenminister Herrmann der Trend der vergangenen Jahre fort. Bayern bleibt auf Wachstumskurs. Bis zum Jahr 2039 wird die Bevölkerungszahl um 3,2 Prozent auf 13,55 Millionen Einwohner zulegen. Der Ballungsraum München zieht besonders viele Menschen an, während Unterfranken und Oberfranken bis zum Jahr 2039 Einwohner verlieren werden. Auch in anderen Ballungsräumen wie den Großräumen Nürnberg, Landshut oder Regensburg wird die Zahl der Einwohner nach Berechnungen der Statistiker wachsen.

Home-Office soll ländlichen Raum stärken

Nach Herrmanns Worten ist diese Entwicklung aber nicht in Stein gemeißelt. Digitalisierung und der Trend zum Homeoffice könnten dazu führen, dass auch ländliche Regionen attraktiv bleiben und sich der Trend hin zu den Ballungsräumen abschwächt. "Digitalisierung und Homeoffice wird die ländlichen Räume stärken", so Herrmann. Allerdings werden die Bayern älter. Aktuell liegt der Altersdurchschnitt bei 43,9 Jahren. Bis 2039 wird er auf 45,9 Jahre steigen.

Die regionalisierten Bevölkerungs-Prognosen bis zum Jahr 2039