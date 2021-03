Bevölkerungswachstum: Stadt Landshut mit Spitzenwert

Die Stadt Landshut hat einen der Spitzenplätze in Deutschland, wenn es um den Bevölkerungszuwachs geht. Zu diesem Schluss kommt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in einer aktuellen Berechnung.

Boomtown Landshut

Landshut wird demnach bis zum Jahr 2040 kräftig weiterwachsen. Die Experten rechnen mit einem Plus von mehr als 14 Prozent. Vergleichbar damit sind nur die Münchner Umlandkreise Dachau, Erding und Ebersberg sowie die Stadt Leipzig. Zur Attraktivität Landshuts trug in den vergangenen Jahren die Wirtschaftskraft und das nach wie vor sehr gute Angebot an Arbeitsplätzen in der Region entscheidend bei.

Wachstum auch eine Herausforderung

Landshut hat schon jetzt deutlich mehr als 70.000 Einwohner. Das schnelle Wachstum fordert die Stadt. So muss zum Beispiel die Infrastruktur angepasst werden, wie bei Schulen oder Kindergärten. Auch Wohnraum und Verkehr stehen ganz oben auf der Agenda.