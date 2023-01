Bevölkerungswachstum: Es wird eng im Landkreis Landshut

Alle wollen nach Landshut – egal, ob Stadt oder Landkreis, die Region wächst. Und zwar bayernweit am stärksten, das zeigen Zahlen des Landesamts für Statistik. Bis 2041 sollen die Bevölkerungszahlen im Freistaat demnach um mehr als fünf Prozent ansteigen. Eine Region sticht dabei heraus: Der Landkreis Landshut kann sich auf einen Anstieg von mehr als 13 Prozent einstellen.

Viele Gründe sprechen für Landshut

Es ist der Speckgürtel der Landeshauptstadt, der um sich greift, sagen die einen. Von der Boom-Region Landshut mit starker Wirtschaft sprechen andere mit niederbayerischem Selbstbewusstsein. Die Gründe sind vielfältig. Insgesamt gebe es beste Voraussetzungen, "die die Menschen gerne zu uns ziehen lassen", fasst Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) zusammen. Er verweist auch auf die Anbindung zum Flughafen München – mit der Bahn von Landshut aus schneller zu erreichen als vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt.

Bevölkerungswachstum bringt auch Herausforderungen mit sich

Dreier sieht die Wachstumserwartung für seinen Landkreis überwiegend positiv, betont aber zugleich die großen Herausforderungen für die Gemeinden und Städte. Eine der geforderten Städte ist Vilsbiburg, südöstlich von Landshut. Rund 12.800 Menschen leben hier und fast täglich werden es mehr, sagt Bürgermeisterin Sibylle Entwistle (SPD): "Als ich vor drei Jahren als Bürgermeisterin angefangen habe, waren es noch 700 Einwohner weniger." Der demografische Wandel, der Trend einer alternden Bevölkerung treffe hier nicht zu, erklärt Entwistle: "Bei uns ist es andersherum."

Fehlender Wohnraum in Vilsbiburg

Vilsbiburg wächst rasant, darauf muss die Stadt reagieren. Es braucht Wohnraum. Die Stadt könne zwar ein Neubaugebiet ausweisen, viel wichtiger sei aber die Nachverdichtung im Zentrum. "Wir wollen eine belebte Innenstadt und sie zu einem Zentrum für die Menschen machen." Nur in die Breite bauen, sagt Entwistle, würde nicht ausreichen. Der Charakter des Ortes müsse erhalten werden.

Mehr Staus als früher

Gleichzeitig müsse sich die Stadt aber auch neue Verkehrskonzepte überlegen. Sonst drohen die engen Straßen zu verstopfen. Schon jetzt komme es regelmäßig zu Staus, die es früher nicht gab. Mehr Menschen, das bedeutet hier auch mehr Autos. Viele sind in Vilsbiburg – der Stadt des Automobilzuliefer-Riesen Dräxlmaier – auf Individualverkehr angewiesen. Das zeigt sich auch in den abseits gelegenen Stadtteilen.

Niederbayern werden nicht nur mehr, sondern auch älter

Das gilt allerdings nicht für den gesamten Regierungsbezirk – hier altert das Gesicht. Zwar steigen die Bevölkerungszahlen in ganz Niederbayern kontinuierlich, dieses Wachstum komme aber nicht überall auf dem Arbeitsmarkt und bei den vom Fachkräftemangel betroffenen Unternehmen an, teilt die IHK mit. "Die Niederbayern werden nicht nur mehr, sie werden vor allem älter", heißt es von Alexander Schreiner, Geschäftsführer der IHK Niederbayern. Das sogenannte Erwerbspersonenpotential, also der Anteil der 18- bis 65-Jährigen, würde in Niederbayern deutlich zurückgehen, so Schreiner.

Niederbayern: Etliche Herausforderungen in den nächsten Jahren

Nur die "Boom-Region" Landshut, der Landkreis Dingolfing-Landau und die Stadt Passau seien dabei positive Ausnahmen. Für die übrigen Regionen in Niederbayern fällt das Urteil aus der Wirtschaft aber deutlich aus: "Es fehlt an allen Ebenen". Von Verbesserungen der beruflichen Bildung bis hin zu erleichterten Bedingungen für die Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland – der Katalog an Forderungen von IHK-Geschäftsführer Schreiner ist lang. Ähnlich wie die Liste an Herausforderungen, vor denen ganz Niederbayern in den nächsten Jahren steht. Nicht nur im Landkreis Landshut.