Bevölkerungsschutz: Wie gut funktionieren Sirenen in Schwaben?

Im ganzen Land heulen dazu am Donnerstag (10.09.20) zeitgleich um 11 Uhr die Sirenen. Außerdem werden alle weiteren verfügbaren Warnmittel getestet. Man wolle ein Feedback haben, ob die Sirene überall gehört wird.

Wie gut sind die Sirenen zu hören?

Oft ist es so, dass wegen Lärmschutzmaßnahmen Sirenen nicht oder nur schlecht zu hören sind, so Friedhelm Bechtel vom Amt für Katastrophenschutz Augsburg. Städte werden größer und verändern sich baulich. Das habe Bechtel zufolge auch Auswirkungen auf die Wahrnehmbarkeit von Sirenen. Der Lärmschutz habe seine Berechtigung in Städten. Doch für die Warnung der Bevölkerung sei der Lärmschutz kontraproduktiv, so Bechtel.

Informationen auf der NINA-Warn-App

In Augsburg gibt es über 50 Sirenen. Das Amt für Katastrophenschutz will nach dem Warntag Bilanz ziehen und prüfen, ob im Stadtgebiet Sirenen schlecht zu hören waren. Man erwarte auch viele Telefonanrufe von Bürgern. Die sollen mit den Hinweisen vertraut werden und im Falle einer Gefahr das Radio einschalten oder die NINA-Warn-App öffnen. Auf diesem Weg können die Bürger weitere Informationen erhalten. Mobile Lautsprecherwagen werden am Warntag in Augsburg nicht getestet.