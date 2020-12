Bevölkerungsentwicklung bis 2039: Oberpfalz stagniert

Die Bevölkerungszahl in der Oberpfalz wird nach Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik in den kommenden 20 Jahren stagnieren. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in seiner Pressekonferenz zur jährlichen Bevölkerungsvorausberechnung.

Größter Zuwachs in Regensburg und mehr Geburten

In Regensburg sollen etwa 16.000 Menschen mehr in Stadt und Landkreis leben. Zudem ist die Stadt Regensburg bayernweit eine von sechs Städten in der mehr Geburten als Todesfälle in den nächsten 20 Jahren erwartet werden.

Ländlicher Raum mit weniger Menschen

Im Ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl eher stagnieren oder zurückgehen, auch wenn weiterhin Menschen zuziehen. Das trifft in der Oberpfalz vor allem die nördlichen Landkreise. Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Weiden, Amberg-Sulzbach werden demnach Einwohner verlieren.

Höchstes Durchschnittsalter im Kreis Tirschenreuth

Veränderungen wird es nicht nur bei den Einwohnerzahlen, sondern auch bei der Altersstruktur der Bevölkerung geben. In der ganzen Oberpfalz wird sich das Durchschnittsalter um zweieinhalb Jahre erhöhen und bei 46,7 Jahren liegen. Im Jahr 2039 wird der Landkreis Tirchenreutn mit 48,7 Jahren, einem Plus von 2,7 Jahren, den höchsten Altersdurchschnitt im Regierungsbezirk aufweisen.

Regensburg mit jüngster Bevölkerung

Ein Überschuss an Geburten wird in der kreisfreien Stadt Regensburg (43,3 Jahre, ein Plus von 1,9 Jahren) dazu beitragen, dass ihre Bevölkerung im Jahr 2039 auch über die Grenzen der Oberpfalz hinaus zu den jüngsten gehört.