Bevölkerungsentwicklung bis 2039: Niederbayern wächst

Höchstes Durchschnittsalter im Kreis Freyung-Grafenau

Veränderungen wird es nicht nur bei den Einwohnerzahlen, sondern auch bei der Altersstruktur der Bevölkerung geben. In ganz Niederbayern wird das Durchschnittsalter bis zum Jahr 2039 um 2,7 Jahre auf 46,9 Jahre ansteigen. Der Landkreis Freyung-Grafenau wird mit einem Plus von 3,7 Jahren den voraussichtlich stärksten Anstieg des Durchschnittsalters in Bayern und zugleich im Jahr 2039 das höchste Durchschnittsalter (49,4 Jahre) in Niederbayern zu verzeichnen haben. Das jüngste Durchschnittsalter (45 Jahre) wird laut den Berechnungen die Stadt Passau aufweisen.