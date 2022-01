Bevölkerung: Zuwachs in Neumarkt und Regensburg erwartet

Insgesamt bleibt die Bevölkerungsentwicklung bis 2040 in der Oberpfalz stabil. Das ergeben die Berechnungen des Landesamts für Statistik in Fürth. Der Regierungsbezirk Oberpfalz wird, laut dessen Angaben, von 1,11 Millionen Einwohnern im Jahr 2020 seine Einwohnerzahl bis zum Jahre 2040 um etwa 23 000 Personen erhöhen. Das entspricht einem leichten Plus von 2,1 Prozent und damit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung.

Mehr Einwohner in Regensburg und Neumarkt

Die Veränderungen der Bevölkerungszahlen werden sich ungleichmäßig auf einzelne Gebiete verteilen. Stadt und Landkreis Regensburg wachsen beispielsweise um 3,7 bzw. 5,3 Prozent.

Die Bevölkerung im angrenzenden Landkreis Neumarkt steigt in den nächsten rund 20 Jahren um 7,8 Prozent. Während die Einwohnerzahl des Landkreises Tirschenreuth um etwa 7,1 Prozent zurückgehen soll.

Oberpfälzer Bevölkerung wird im Durchschnitt älter

In rund 20 Jahren wird der Landkreis Tirschenreuth mit 48,1 Jahren den höchsten Altersdurchschnitt der Oberpfalz aufweisen. Ein Überschuss an Geburten wird in der kreisfreien Stadt Regensburg dazu beitragen, dass ihre Bevölkerung im Jahr 2040 zu den jüngsten im Freistaat gehört. Insgesamt wird sich das Durchschnittsalter in der Oberpfalz um zwei Jahre erhöhen und in 2040 bei 46,2 Jahren liegen.