Beute angeboten: Fotohändler überführt Diebespärchen

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen 40 Jahre alten Mann und eine 20-jährige Frau. Das Pärchen kam am Mittwoch (23.01.19) in ein Fotogeschäft in der Nürnberger Südstadt und bot einem der Angestellten mehrere Kameraobjektive zum Kauf an.

Dem Mitarbeiter des Geschäfts kamen die Objektive allerdings sehr bekannt vor, er brachte sie mit einem seiner Stammkunden in Verbindung. Als er dort anrief, teilte ihm der Kunde mit, dass ihm tatsächlich unter anderem genau diese Objektive gestohlen worden waren.

Noch mehr geklaut?

Polizisten nahmen die mutmaßlichen Täter fest. Wenig später stellte sich heraus, dass die beiden offenbar noch weitere Diebstähle begangen haben. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen die zwei eingeleitet.