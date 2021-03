vor 36 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Ministerium bestätigt: Wolf hat in Betzenstein Tiere gerissen

Was viele Experten bereits vermutet hatten, ist nun Gewissheit. Ein Wolf ist für die Tötung von sieben Wildtieren in Betzenstein verantwortlich. Die Analyse wegen eines ähnlichen Vorfalls in einem benachbarten Wildtiergehege steht indes noch aus.