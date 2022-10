Bettenmangel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Es ist September und die 15-jährige Gymnasiastin Jasmin (Name von der Redaktion geändert) war in diesem Jahr noch so gut wie gar nicht in der Schule. Der Grund: Sie leidet unter einer leichten Depression und einer starken Angsterkrankung – und beides macht ihr einen Schulbesuch seit Monaten unmöglich.

Wenn sie in die Schule muss, zittert sie. Das geht schon auf dem Weg los, den sie die paar Mal in diesem Jahr nur geschafft hat, wenn eine Freundin mitkam. "Ich habe dann so ein ekelhaftes Gefühl", sagte Jasmin. Und: "Einfach Panik".

Jetzt hockt sie neben ihrer Mutter auf der Couch, die Füße an den Körper gezogen, und wartet auf einen Klinikplatz, den sie den Ärzten zufolge seit März benötigt – und den sie einfach nicht bekommt.

Erst war da nur die Angst vor der neuen Fremdsprache

Angefangen hatte Jasmins Leidensgeschichte schon vor drei Jahren, erst einmal beinahe harmlos und nur mit Unwohlsein in einem Fach. Französisch machte ihr Bauchschmerzen. Immer wieder mal ging sie nicht zur Schule – und das machte die Angst, ausgefragt zu werden, größer. Doch völlig aus der Bahn warf sie dann die Schulschließungen 2020 und 2021. Danach war an Schule kaum mehr zu denken, bestätigen Mutter und Tochter.

Seit sieben Monaten gehört Jasmin eigentlich stationär in eine Psychiatrie, so die Diagnose. Eine Gruppen- und eine Verhaltenstherapie haben ein wenig geholfen, die Zeit zu überbrücken. Aber die ambulante Behandlung reicht nicht. Die Wiedereingliederung an ihrem Münchner Gymnasium ist drei Mal nach kurzer Zeit gescheitert, berichten Mutter und Tochter.

Das Jasmin nicht geholfen wird, liegt an einem Engpass in der klinischen Versorgung psychisch kranker Jugendlicher. Und es liegt an der Corona-Pandemie: Eine Studie der Krankenkasse DAK zufolge leiden in Bayern seit Beginn der Pandemie mehr Kinder und Jugendliche an Depressionen, Angst- und Essstörungen. Die Pandemie hat den Therapiebedarf besonders bei Kindern und Jugendlichen dramatisch ansteigen lassen.

Hotspot München: Wartezeiten von bis zu einem Jahr

Exemplarisch für den Mangel in Bayern steht die LMU München. An der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, in der auch Jasmin angemeldet ist, stehen aktuell 250 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste für eine geplante Aufnahme. "Das entspricht einer Wartezeit von einem Dreivierteljahr bis zu einem Jahr", sagt Inga Wermuth, Oberärztin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU in der Münchner Innenstadt.

Sich zu einer Behandlung in einer Klinik durchzuringen - und dafür teils für Monate zu Hause auszuziehen - das ist für die jungen Patientinnen und Patienten und für ihre Familien ohnehin nicht einfach. Gerade vor diesem Hintergrund, sagt Wermuth, seien die monatelangen Wartezeiten "klinisch überhaupt nicht zu vertreten". Jugendliche, die ambulant nicht mehr zu behandeln sind und dringend rund um die Uhr Betreuung brauchen, landen so in Arztpraxen, die mit den schwerkranken Patienten oft überfordert sind.

In München-Neuhausen betreibt Gudrun Rogler-Franken als niedergelassene Psychiaterin ihre Praxis. Und vor allem seit Corona sitzen bei ihr junge Patienten, die sie am liebsten gleich in eine Klinik schicken würde. Doch wenn sie da anruft, wimmeln sie die Ärzte allzu häufig ab. So komme es zu "Grenzsituationen", sagt Rogler-Franken – nämlich dann, wenn Jugendliche Selbstmordgedanken äußern, und sie die gefährdeten Patientinnen oder Patienten trotzdem nicht sofort in einer Klinik unterbringt, weil es zu wenige Plätze auf den Stationen gibt.

"Ich lasse mir unterschreiben, dass sich die Betreffende nichts antut"

Rogler-Frankens letzter Ausweg ist dann oft ein "Anti-Suizid-Vertrag": "Ich lasse mir unterschreiben, dass sich die Betreffende oder der Betreffende bis zum nächsten Termin nichts antut." Dass die Pandemie die Lage weiter verschlimmert hat, bestätigt auch Rogler-Franken, die auch bayerische Vorsitzende im Fachverband der Kinder und Jugendpsychiater ist. Noch nie habe sie so viele "Anti-Suizid-Verträge" unterschreiben lassen, wie in den vergangenen zwei Jahren.

Dass die Notfallplätze für Jugendliche mit Selbstmordgedanken oft nicht reichen, das weiß auch der Klinikdirektor in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Würzburg, Marcel Romanos. Anfang Oktober waren auf der Würzburger Akut-Station alle Plätze belegt – und dann "standen weitere Jugendliche mit akuter Suizidalität vor der Tür, die wir natürlich auch aufnehmen mussten und wollten".

Die Abhilfe: Es wurden Betten auf einen Flur gestellt. Andere Kliniken berichten Ähnliches. Die Rede ist auch von Matratzen am Boden, wenn mal wieder zu viele junge Patienten in akuter Lebensgefahr auf einmal kommen.

Würzburger Klinikchef fordert "Kapazitätspuffer" für Selbstmordkandidaten

Weil das nicht so bleiben könne, fordert Klinikdirektor Romanos eine Reaktion der Politik. Es geben starke jahreszeitliche Schwankungen im Patientenaufkommen. Daher bräuchte es an den Kliniken "einen Overhead" oder einen "Kapazitätspuffer", der Notfallbetten vorhält, auch wenn diese mal für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden. Für Unfallopfer mit schweren Verbrennungen etwa würden immer Betten vorgehalten, für junge Menschen in Lebensgefahr gebe es das hingegen nicht, kritisiert Romanos.

Problematisch sei es zudem, dass in der Planung der Kliniken nicht zwischen Notfallbetten und normalen Stationsbetten unterschieden werde. Es liegt also bei den Kliniken, selbst einzuteilen, wie viele stationäre Betten sie anbieten, und wie viele davon im geschlossenen Notfallbereich für Zwangseinweisungen bereitstehen.

Corona hat die Lage dramatisch verschlimmert. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern (KVB) stieg das Patientenaufkommen im ersten Halbjahr 2021 drastisch an, nämlich um 25 Prozent verglichen mit der Zeit vor Corona. Darauf reagierte die KVB mit gut 30 zusätzlichen, zeitlich befristeten Stellen für Psychiater in den besonders unterversorgten bayerischen Regionen.

Auf BR-Anfrage nach der Reaktion auf die stark gestiegenen Patientenzahlen antwortet das Bayerische Gesundheitsministerium allgemein: Seit 2021 befasse sich ein Expertenkreis, zu dem auch der Würzburger Klinikchef Romanos sowie Vertreter des Sozialministeriums und von Ärzteverbänden zählen, mit den Fragen der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Ein Ergebnis: "Als wichtige Punkte wurden die Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren De-Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie eine stärkere Vernetzung zwischen Berufsgruppen thematisiert."

Darüber hinaus verweist das Ministerium noch auf ein gestiegenes Angebot an Klinikbetten in den vergangenen zehn Jahren. Anfang des Jahres standen demnach 815 Klinikbetten in 37 Einrichtungen im Freistaat bereit. 32 zusätzliche Betten seien seit Beginn der Pandemie belegbar.

"Jetzt kriegt sie endlich die Hilfe, die sie braucht"

Für Jasmin hat das lange Warten auf eine Platz Mitte Oktober ein Ende. An einem nebelverhangenen Mittwochmorgen schieben sie und ihre Eltern zwei Rollkoffer zum Eingang der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Nußbaumstraße.

In der Hand hält Jasmin noch eine kleine Topfpflanze, ein Geschenk ihrer Mutter. Ob sie froh ist, dass es jetzt losgeht? "Auf keinen Fall", sagt Jasmin. Aber: "Ich kann ja jetzt nicht wirklich was machen." Und ihre Mutter ergänzt: "Jetzt kriegt sie endlich die Hilfe, die sie braucht."

