Betrunkenes Ehepaar versenkt Sportwagen im See

Ein Sportwagen ist am Sonntagnachmittag führerlos in den Sylvensteinspeicher gerollt und nah am Ufer im See versunken.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 37-jährige Frau das Auto bei einem Sonntagsausflug am Ufer des Sylvensteinsees bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) geparkt und dabei weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. Als der Wagen in dem Stausee versank, verständigten die Frau und ihr 41-jähriger Ehemann ein Abschleppunternehmen.

Fahrverbot und Bußgeld drohen

Dessen Mitarbeiter bargen das Auto aus dem Gewässer und alarmierten die Leitstelle, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Benzin und Öl aus dem Auto seien nicht in das Gewässer gelangt. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Daraufhin stellte sich heraus, dass beide Eheleute alkoholisiert waren. Die Ehefrau muss nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen.