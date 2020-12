Betrunkener will Hund in Bayreuth auf Polizisten hetzen

Polizeibeamte haben am Freitag nach einem Drogenaufgriff ein Kellerabteil in Bayreuth nach weiteren Drogen durchsucht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei plötzlich ein völlig unbeteiligter Mann, der nicht in dem Haus wohnte mit seinem Hund hinzugekommen.

Mann versucht Hund auf Polizisten zu hetzen

Er habe die Polizisten provoziert und beleidigt. Schließlich habe er seinem großen Hund das Kommando gegeben, die Polizisten anzugreifen und zu beißen. Der Hund habe jedoch nicht auf sein Herrchen gehört und sei völlig ruhig geblieben. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen.