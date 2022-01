Betrunkener verwechselt Fahrzeug und flüchtet nach Unfall

Gleich dreimal war ein 37-Jähriger am Samstagmorgen auf einem Parkplatz an der A3 bei Aschaffenburg mit seinem Kleintransporter gegen einen anderen Transporter gefahren. Als der Geschädigte ihn darauf ansprach, stieg der offensichtlich betrunkene Mann dem Polizeibericht zufolge torkelnd aus und wollte auf die Polizei warten.

Kurz darauf sei er dann aber doch in Schlangenlinien davongefahren. Die Polizei konnte den 37-Jährigen an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost anhalten und stellte bei ihm einen Promille-Wert von 2,4 fest.

Fahrzeug verwechselt, Besitzer schlief

Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der Betrunkene auch noch mit dem falschen Fahrzeug unterwegs war und den eigentlichen Besitzer unbemerkt mit dabei hatte. Der 37-Jährige hatte am Abend zuvor mit einem Arbeitskollegen reichlich Alkohol konsumiert und war fälschlicherweise in dessen Fahrzeug eingestiegen, so die Polizei. Sein eigener Kleintransporter stand noch auf dem Parkplatz.

Als die Polizisten die Schlafkabine des Unfallfahrzeugs überprüften, fanden sie den eigentlichen Besitzer laut Polizeibericht "friedlich schlummernd und ebenfalls betrunken" vor. Der 20-Jährige hatte 1,2 Promille und von dem Unfall und der anschließenden Fahrerflucht nichts mitbekommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.