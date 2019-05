Ein 26-Jähriger hat in Niederaichbach (Lkr. Landshut) versucht, einer Polizistin die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen. Wie die Polizei heute mitteilt, war der Mann am Freitagabend (24.05.) auf einem Volksfest mit einem 22-Jährigen in Streit geraten. Daraufhin schlug der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes brachten den Schläger nach draußen, wo er jedoch weiter randalierte.

Betrunkener versucht, Polizistin die Dienstwaffe zu entreißen

Als eine Polizeistreife dazukam, um die Situation zu klären, kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge der 26-Jährige versuchte, einer Polizistin die Dienstwaffe zu entreißen - was ihm nicht gelang. Der Mann spuckte die Polizistin an und schlug auch ihr mit der Faust ins Gesicht. Später mischte sich noch der 52-jährige Vater des Angreifers ein, er zerriss den Pullover der Beamtin. Nur mit großer Anstrengung konnten beide Männer gefesselt werden.

Ermittlungsverfahren gegen Angreifer eingeleitet

Die Polizeibeamtin und ein Kollege mussten nach dem Angriff in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen einem tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.