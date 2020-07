Betrunkener versenkt sein Auto im Fischweiher bei Emskirchen

Am Sonntagabend ist ein 50-Jähriger mit seinem Auto in einen Fischweiher bei Emskirchen im Landkreis Fürth gefahren. Wie die Polizei feststellte, war der Mann stark betrunken: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Zuvor hatte ein anderer Mann das Auto in dem Weiher zwischen Brunn und Kaltenneuses entdeckt, von dem nur noch das Dach aus dem Wasser ragte.

Mit 2,8 Promille in den Weiher gewendet

Die verständigten Polizisten trafen vor Ort am Ufer auf den 50-Jährigen, der ihnen von einem "missglückten Wendemanöver" berichtete. Da er einen stark angetrunkenen Eindruck auf die Polizisten machte, führten sie den Test durch.

Kostspielige Fahrt

Das Fahrzeug ist mittlerweile aus dem Weiher geborgen worden. Ob der Fischbestand Schaden erlitt, muss noch ermittelt werden. Der Unfallfahrer musste seinen Führerschein abgeben, bei seinem Auto entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.