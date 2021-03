Betrunkener Trucker: Trotz Kontrolle Promillespiegel gesteigert

Er konnte sich zwar kaum noch auf den Beinen halten, das Trinken funktionierte dagegen bei einem 35 Jahre alten Lkw-Fahrer ziemlich gut. Zunächst machte der Mann, der von seinem Arbeitgeber bereits als vermisst gemeldet worden war, allerdings ein Nickerchen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach am Montag mitteilte.

Polizei findet betrunkenen Lkw-Fahrer schlafend am Rastplatz

Die Polizei suchte bereits nach dem Mann und fand ihn schließlich schlafend im Fahrerhäuschen seines Lkws an der Raststätte Frankenhöhe-Nord an der A6 im Landkreis Ansbach. Nachdem ihm die Beamten seine Schlüssel abgenommen hatten, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, wertete der Mann das wohl als "Freifahrtschein", um weitere alkoholische Getränke zu sich zu nehmen.

Alkoholtest: Von zwei auf drei Promille gesteigert

Denn während das Atemalkoholgerät beim ersten Aufeinandertreffen mit den Beamten noch rund zwei Promille anzeigte, schaffte es der 35-Jährige, sich noch einmal zu steigern. Und das, obwohl er sich bereits bei der ersten Begegnung mit den Beamten kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Als Passanten kurz nach der ersten Kontrolle die Polizei nochmals auf den Plan riefen und die Streife zum zweiten Mal anrücken musste, führten die Polizisten erneut eine Atemalkoholkontrolle bei dem Kraftfahrer durch: Diesmal brachte es der Lastwagenfahrer auf mehr als drei Promille. Aufgrund seines Zustands wurde er daraufhin mit dem Krankenwagen zur medizinischen Beobachtung in eine Klinik gebracht.