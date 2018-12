22.12.2018, 10:54 Uhr

Betrunkener schlägt Wirtin und Polizisten ins Gesicht

Ein betrunkener 50-Jähriger hat am Freitagabend in einem Gasthaus in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf die Wirtin und später einen Polizisten mit seiner Faust ins Gesicht geschlagen. Letztlich wurden alle drei leicht verletzt.