Betrunkener schlägt Landshuter Polizist krankenhausreif

Nach seiner Verhaftung hat ein betrunkener Hotelgast einen Polizisten auf der Landshuter Wache krankenhausreif geschlagen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 46-Jährigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Betrunkene akzeptierten Hausverbot nicht

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in einem Hotel nahe des Hauptbahnhofs zuerst eine türkischstämmige Angestellte rassistisch beleidigt. Das Hotelmanagement sprach daraufhin ein Hausverbot aus. Daran wollten sich der 46-Jährige und sein Begleiter nicht halten, so die Polizei. Deshalb nahmen die vom Hotel zwischenzeitlich alarmierten Beamten die beiden Betrunkenen mit auf die Wache. Während sich einer der Männer auf dem Weg zu den Zellen einsichtig gezeigt habe, hätte sich der 46-jährige mit Händen und Füßen gewehrt, so die Polizei.

Hotelgast rastete auf der Wache völlig aus

Der Betrunkene sei auf einen Beamten losgegangen und habe ihm mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen, dass der Polizist zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch danach habe sich der Mann massiv gegen seine Fesselung gewehrt. Zu viert hätten die Beamten Schwierigkeiten gehabt, den Mann festzuhalten, so ein Sprecher. Der 46-Jährige musste ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.