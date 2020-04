13.04.2020, 20:08 Uhr

Betrunkener Radler übersieht Mädchen: Dank Helm nur Platzwunde

Weil es einen Fahrradhelm trug, ist ein Mädchen bei einem Unfall in Allershausen mit einer Platzwunde am Kopf davongekommen. Dennoch wurde die Kleine in eine Klinik geflogen. Ein betrunkener Radfahrer war mit der Vierjährigen kollidiert.