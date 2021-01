Betrunkener marschiert mit Pferd in Murnauer Sparkasse

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags fand der Sparkassenleiter das SB-Foyer seiner Filiale ziemlich verwüstet vor. Wie die Bilder einer Überwachungskamera später zeigten, hat für das Chaos ein vor allem ein tierischer Besucher gesorgt.

Alkoholisierter junger Mann spaziert mit Pferd in Bank

Demnach soll ein junger Mann mit einem Pferd in den frühen Morgenstunden die Bank betreten haben. Der 21-jähriger Murnauer soll dabei alkoholisiert gewesen sein, wie die Polizei später mitteilte.

Nach Informationen der Bank geriet das Pferd dann wohl etwas außer Kontrolle: "Es hat den Ständer mit Desinfektionsmittel niedergetrampelt, einen Prospektständer umgerannt und gewisse tierische Hinterlassenschaften auf dem Fußboden verteilt", erzählt Robert Christian Mayer von der Sparkasse Oberland auf BR-Anfrage.

Pferd in Murnau eingefangen

Nach Informationen der Murnauer Sparkasse haben Passanten daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten hätten den jungen Mann noch im SB-Foyer der Bank vorgefunden.

Das Tier setzte unterdessen seinen Spaziergang alleine fort und wurde dann im Murnauer Stadtzentrum eingefangen.

Sauerei schnell wieder beseitigt

"Mit vereinten Kräften des technischen Notdienstes wurde die Sauerei dann sehr schnell beseitigt", sagt Robert Christian Mayer. "Die Bankkunden konnten am Samstagmorgen dann schnell wieder ein normales Sparkassen-Foyer vorfinden."

Dass im SB-Bereich einer Bank randaliert wird, komme ab und zu vor, erzählt Mayer weiter. Schließlich seien alle Sparkassen 24 Stunden am Tag geöffnet. So hätten beispielsweise schon einmal Jugendliche eine Pizza-Party in einem SB-Foyer gefeiert oder eine Frau habe einmal vor einem Bankautomaten einen Strip hingelegt. Doch ein Pferd in der Bank habe es vorher auch noch nie gegeben.