Betrunkener Mann bedroht Asylbewerber mit Axt

In der Asybewerberunterkunft in Nürnberg war – bevor der 51-jährige Mann die Bewohner bedrohte – gegen 23 Uhr ein Feueralarm ausgelöst worden. Kurz danach stand der Mann laut Polizei im Eingangsbereich der Unterkunft an der Beuthener Straße und bedrohte und beleidigte die Anwesenden.

Morddrohungen wegen Feueralarm

Er drohte alle umzubringen, wenn noch einmal ein Feueralarm ausgelöst werde. Offenbar fühlte sich der Mann durch die häufigen Feueralarme in der Unterkunft in seiner Ruhe gestört. Anschließend flüchtete er in eine gegenüberliegende Kleingartenanlage, wo ihn mehrere Polizeistreifen festnehmen konnten.

Mann offenbar stark betrunken

Die Axt wurde sichergestellt, bei dem Mann wurde ein Alkoholpegel von zwei Promille festgestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung, Nötigung und der Androhung von Straftaten ermittelt. Verletzt wurde niemand.