Betrunkener Holländer rammt Linienbus, Laterne und Streifenwagen

Laut Polizeipräsidium Unterfranken kam es am Donnerstag gegen 0.30 Uhr am Röntgenring zum ersten Unfall. Dort war der Holländer als Geisterfahrer unterwegs. Sein Kleinbus prallte im Gegenverkehr in die Seite eines abbiegenden Linienbusses. Der 28-Jährige fuhr weiter, ohne anzuhalten. Eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife entdeckte den Kleinbus mit laufendem Motor am Busbahnhof.

Weitere Unfälle auf Flucht vor Polizei

Als er bemerkte, dass sich ein Polizeiauto näherte, gab der Holländer Gas. Sein Kleinbus rammte erst eine Laterne und danach den Streifenwagen, der versucht hatte, den Mann an der Weiterfahrt hindern. Ein weiterer Streifenwagen keilte das Auto von hinten ein, da der 28-Jährige erneut versuchte zu flüchten.

Atemalkoholtest ergab fast 1,5 Promille

Der Holländer wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt musste der 28-Jährige eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Linienbus, Laterne und Streifenwagen wurde auf mindestens 20.000 Euro.