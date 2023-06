Betrunkener greift S-Bahn-Fahrgäste und Polizisten an

Ein 40-Jähriger Mann hat in einer Münchner S-Bahn Menschen angepöbelt und angegriffen, wie die Polizei berichtet. Zuerst soll der Betrunkene am Münchner Hauptbahnhof in einen Zug der S7 eingestiegen sein und herumgeschrien haben.

Ein Fahrgast habe sich daraufhin schützend vor eine Frau gestellt, worauf er von dem aggressiven Mann geschlagen worden sei. Am Ostbahnhof zog der Lokführer die Bundespolizei hinzu.

Polizei mit Tod bedroht – gefesselt abgeführt

Weil der Betrunkene sich laut Polizei gegen die Durchsetzung eines Platzverweises wehrte, sei er gefesselt und zu den Diensträumen mitgenommen worden. Die Beamten soll er beleidigt und mit dem Tod bedroht haben. Die Durchführung eines freiwilligen Alkoholtests ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ob der Mann in Haft kommt, wird im Laufe des Tages entschieden. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Widerstands, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizei München zu melden.