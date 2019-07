Betrunkener Fahrer stellt Lastwagen quer auf Autobahn ab

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie von mehreren Autofahrern per Notruf alarmiert: Ein betrunkener Lkw-Fahrer hatte sein Gefährt einfach quer über der Fahrbahn der A9 in Fahrtrichtung München stehen lassen und hing kraftlos über dem Steuer.

2,3 Promille Blutalkohol

Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr ein Ersthelfer den Sattelzug in eine Pannenbucht kurz hinter der Raststätte Paunzhauser Feld (Landkreis Freising). Warum der 32 Jahre alte Fahrer über dem Lenkrad hing, war schnell klar: Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille.

Mit anderem Lkw-Fahrer gebechert

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der 32-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz betrunken - danach fuhr er offenbar einfach los. Der Fahrer verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle; die Staatsanwaltschaft ermittelt.