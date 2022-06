Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizei und schrottet sein Auto

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein Mann bei Großostheim mit der Polizei. Der betrunkene Autofahrer wollte eine Polizeikontrolle umgehen. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach mit. Die Verfolgungsjagd endete schließlich mit einem Unfall.

Zeugen riefen die Polizei

Laut Polizei haben Zeugen in der Nacht zum Freitag (24.06.22) gegen 1.00 Uhr zwei mutmaßlich Betrunkene gemeldet, die nach einem Einkauf in einer Aschaffenburger Tankstelle mit ihrem Auto auf der B 8 in Richtung Kleinostheim weggefahren wären. Eine Streife fahndete nach dem Fahrzeug und konnte den gesuchten BMW auf der B 469 unterwegs RIchtung Miltenberg feststellen. Der Autofahrer tat zunächst so, als würde er der Polizeistreife zu einer Kontrolle an der Anschlussstelle Stockstadt auf den Verzögerungsstreifen folgen, flüchtete dann aber mit hoher Geschwindigkeit. Obwohl die Beamten die Verfolgung aufnahmen, verloren sie das Fahrzeug aus den Augen. Die geschätzte Geschwindigkeit des BMW muss weit über 200 km/h gelegen haben, heißt es im Polizeibericht.

Fahrer und Beifahrer wurden nur leicht verletzt

Wie sich einige Minuten später herausstellte, wollte der Fahrer des BMW die B 469 an der Abfahrt Großostheim verlassen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der BMW rutschte unkontrolliert und kollidierte mit einer Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW über die Leitplanke geschleudert und landete quer auf der Auffahrt. Laut Polizei stand der 40-jährige BMW-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet fast 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall wurde der Mann lediglich leicht verletzt, ebenso sein Beifahrer.

Hoher Sachschaden

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat die Beschlagnahme es Unfallfahrzeuges angeordnet. Der ringsum stark deformierte BMW wurde zu einer Verwahrstelle geschleppt, hat jedoch vermutlich nur noch Schrottwert, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt hier etwa 80.000 Euro. Durch den Unfall wurden außerdem mehrere Leitpfosten und Leitplanken im Wert von ca. 3.000 Euro beschädigt.