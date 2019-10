22.10.2019, 12:07 Uhr

Betrunkener Clown bedroht Reisende am Flughafen

Am Flughafen München wurden Passagiere am vergangenen Freitag von einem betrunkenen Mann mit Clownsmaske bedroht. Als ihn Polizisten festnehmen wollten, griff er auch sie an und versuchte sogar die Pistole einer Beamtin zu stehlen.