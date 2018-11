Betrunkener Beifahrer zieht Zündschlüssel auf A3

Der Mann war mit einer Reisegruppe unterwegs zu einem Zahnärztekongress in Südbayern. Ein gebuchter Shuttleservice hatte die Gruppe mit einem Kleinbus vom Flughafen abgeholt und sollte sie zu ihrem Hotel bringen. Gegen 12.30 Uhr griff dann allerdings der 49-Jährige russische Beifahrer plötzlich nach links und zog den Zündschlüssel des Mercedes Vito während der Fahrt ab. Der Fahrer des Shuttleservice konnte den Kleinbus noch geistesgegenwärtig auf den Pannenstreifen lenken und zum Stehen bringen.

Von Auto gestreift, aufgestanden, weitergefahren

Der Beifahrer sprang daraufhin aus dem Fahrzeug und versuchte, die Autobahn zu Fuß zu überqueren. Hierbei wurde er von einem vorbeifahrenden Auto gestreift und kam, wie durch ein Wunder nur leicht verletzt, auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn zum Liegen. Der Mann stand daraufhin auf und lief zurück zum Standstreifen, wo er in den Kleinbus einstieg und die Reisegruppe ihre Fahrt vorsetzte. Der Autofahrer hatte allerdings die Polizei informiert, die den Bus wenig später stoppte.

Widerstand gegen Polizei

Der Beifahrer wurde anschließend zwecks ärztlicher Untersuchung und Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der stark alkoholisierte Russe zeigte sich hierbei äußerst unkooperativ und leistete heftigen Widerstand. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,64 Promille. Den Herren erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand und Nötigung. Am Montag durfte er nach Hinterlegung einer Sicherheit für die zu erwartende Strafe seine Reise zum Zahnärztekongress fortsetzen.