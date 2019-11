Betrunkener baut zwei Unfälle mit zwei verschiedenen Autos

Ein 52-jähriger Mann hat in der Nacht in Deggendorf sturzbetrunken mit zwei verschiedenen Fahrzeugen Unfälle verursacht. Gegen 22 Uhr prallte der Mann mit seinem Wagen auf der A92 in Fahrtrichtung München, kurz vor der Abfahrt zur A3 nach Regensburg, in eine Leitplanke. Der Unfallfahrer flüchtete, konnte aber eineinhalb Stunden später im Stadtgebiet von Deggendorf von der Polizei gestoppt werden.

Betrunken, aber gleich wieder ans Steuer

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen erheblichen Promillewert. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen 0.30 Uhr verursachte der 52-Jährige dann aber in Deggendorf gleich einen zweiten Unfall - am Steuer eines anderen Fahrzeugs. Er wurde für kurze Zeit von der Polizei in Gewahrsam genommen und später von einem Bekannten abgeholt.

Strafe fällt wohl härter aus

Gegen den uneinsichtigen Autofahrer wird jetzt die Staatsanwaltschaft ermitteln. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erklärt, wird die Unbelehrbarkeit des Mannes seine Strafe höchstwahrscheinlich verstärken.