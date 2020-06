Betrunkener Autofahrer wird nach Flucht über Grenze gefasst

Ein betrunkener Autofahrer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer Flucht von Passau über die Grenze nach Österreich gefasst.

Streit mit der Schwester

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein in Österreich lebender 47-jähriger Tscheche im Vorfeld mit seiner Schwester in Passau in Streit und setzte sich betrunken ans Steuer. Polizeistreifen verfolgten den Mann, als er im Stadtgebiet eine Verkehrsinsel überfuhr und dabei Verkehrszeichen beschädigte. Nach einer etwa zehn Kilometer langen Verfolgungsjagd konnte der 47-Jährige von Passauer Einsatzkräften an der Tankstelle Achleiten in Oberösterreich gestellt und festgenommen werden.

Laut Polizei stand der Mann wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Er wurde an die österreichische Polizei übergeben.