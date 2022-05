Betrunkener Autofahrer wird mit Pkw durch die Luft geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Forchheim ist am Mittwochabend ein betrunkener Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug zunächst auf einer Ortsverbindungsstraße bei Neunkirchen am Brand von der Fahrbahn abgekommen.

Alkoholtest zeigt 1,34 Promille an

Anschließend sei er über einen Wasserdurchlauf gefahren und mehrere Meter in ein angrenzendes Feld geflogen. Ein anschließender Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,34 Promille. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden, so die Polizei.