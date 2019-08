Betrunkener Autofahrer rammt parkendes Auto gegen Hauswand

In der Nacht auf Sonntag ist ein betrunkener BMW-Fahrer in Schnaittenbach (Lkr. Amberg-Sulzbach) in ein parkendes Auto gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses gegen eine Hauswand geschoben. Verletzte gibt es keine.

Auch Hauswand beschädigt

Durch den lauten Knall wurden die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf gerissen, teilt die Polizei Amberg mit. Den Sachschaden an den Autos und der Hausmauer schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro.

Mit 2,6 Promille unterwegs

Der BMW-Fahrer war offenbar ungebremst in das parkende Auto - ebenfalls ein BMW - gefahren. Bei dem Mann wurde ein Promillewert von 2,6 gemessen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.